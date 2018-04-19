Россиянин хотел незаконно провезти в Псковскую область 30 тонн металла

40-летний мужчина пытался незаконно провезти через российскую границу 30 тонн черного и цветного металла. Как рассказали в Пограничном управлении России по Псковской области, он вез груз из Белоруссии в Великие Луки, а пересечь территорию собирался в Невельском районе, однако был вовремя замечен сотрудниками погранслужбы.

Мужчина объяснил, что купил металлолом в белорусском городе Россоны и собирался реализовать металл на рынке. Но при этом выяснилось, что у водителя при себе нет никаких сопутствующих документов на груз.

Специалисты оценили стоимость перевозимого товара в 400 тыс. рублей. Сотрудники погранслужбы изъяли металлолом и передали полиции. Водителя также задержали для выяснения всех обстоятельств.