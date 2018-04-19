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Прокуратура начала проверку после крупного ДТП под Ростовом
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Прокуратура начала проверку после крупного ДТП под Ростовом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту крупного ДТП с участием пяти машин, сообщил журналистам представитель ведомства.
Авария произошла в четверг около 9.30 мск на 1-м километре автодороги «Западный обход Ростова-на-Дону». Столкнулись два легковых автомобиля, бетономешалка (Миксер), бензовоз и автобус «ПАЗ», который следовал по маршруту Ростов-Азов. В автобусе находились 23 пассажира. В результате ДТП водитель бензовоза погиб, 11 человек были доставлены в больницы.
Как уточни представитель прокуратуры региона, бензовоз допустил столкновение со стоящим в пробке большегрузом, а тот в свою очередь с рейсовым автобусом и двумя легковушками.
"По поручению прокурора области организовано проведение поверки по факту ДТП, на место выехала следственно-оперативная группа, работу которой координирует и.о. азовского межрайонного прокурора", — отметил представитель прокуратуры.
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