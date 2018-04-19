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Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза под Ростовом
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Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза под Ростовом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ДорИнфо
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Семь человек, в том числе шесть пассажиров рейсового автобуса, пострадали в результате ДТП с участием пяти транспортных средств на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону», сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
"По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств: двух легковых автомобилей, пассажирского автобуса «ПАЗ»…, бетономешалки и бензовоза. В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу, по предварительной информации, еще шесть пассажиров автобуса также получили травмы", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, автобус следовал по маршруту Ростов — Азов, в салоне находились 23 пассажира. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.
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