Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и бензовоза под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. / ТАСС /. Семь человек, в том числе шесть пассажиров рейсового автобуса, пострадали в результате ДТП с участием пяти транспортных средств на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону», сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. "По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств: двух легковых автомобилей, пассажирского автобуса «ПАЗ»…, бетономешалки и бензовоза. В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу, по предварительной информации, еще шесть пассажиров автобуса также получили травмы", — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, автобус следовал по маршруту Ростов — Азов, в салоне находились 23 пассажира. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД , обстоятельства ДТП уточняются.