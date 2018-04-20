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В Красноярском крае сняли с рейса автобус с неисправными тормозами
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В Красноярском крае сняли с рейса автобус с неисправными тормозами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники ДПС в Емельяновском районе остановили междугородний пассажирский автобус, следовавший по маршруту Красноярск — Бишкек. Как показала проверка, у него были неисправны тормоза и система рулевого управления. В автобусе в это время находились 20 пассажиров, в том числе 7-летний ребенок.
Водителя оштрафовали в общей сложности на 3,5 тыс. рублей. Автобус был снят с рейса и отправлен на спецстоянку.
Отметим, что подобное происзодит не впервые: так, в конце 2017 года под Красноярском был задержан автобус того же маршрута и также с неисправными тормозами.
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