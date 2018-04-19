Ещё
Из-за двух ДТП парализовало движение на Западном мосту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за двух ДТП парализовало движение на Западном мосту 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 19 апреля, на Западном мосту между Ростовом и Батайском произошло два серьезных ДТП. Из-за них здесь образовалась большой дорожный затор. По данным сервиса Яндекс. Пробки, машины здесь едут со скоростью 3 км/час.
— Мы стоим сейчас здесь. Авария крупная, от одной машины осталась только половина, — рассказала 161.ru Оксана Федоренко.
А другие очевидцы рассказывают, что со стороны Батайска на место происшествия с мигалками проехали несколько скорых.
В отделе УГИБДД по Ростовской области, подтвердили, что сообщение об аварии к ним поступило
— На место выехал наряд полиции. Добраться до места происшествия он пока не может из-за пробки, — добавили в ведомстве.
Подробности аварий выясняются.
Несколько дней назад на Северном образовалась многокилометровая пробка из-за спешащих на кладбище ростовчан.
161.ru: последние новости
На Западном мосту столкнулись автобус, бетономешалка бензовоз и две легковушки: пострадали семь человек Девять раненых, один погибший: появились новые данные о страшном ДТП под Ростовом В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mazda за дизель1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение