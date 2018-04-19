Из-за двух ДТП парализовало движение на Западном мосту

Сегодня, 19 апреля, на Западном мосту между Ростовом и Батайском произошло два серьезных ДТП. Из-за них здесь образовалась большой дорожный затор. По данным сервиса Яндекс . Пробки, машины здесь едут со скоростью 3 км/час.

— Мы стоим сейчас здесь. Авария крупная, от одной машины осталась только половина, — рассказала 161.ru Оксана Федоренко.

А другие очевидцы рассказывают, что со стороны Батайска на место происшествия с мигалками проехали несколько скорых.

В отделе УГИБДД по Ростовской области, подтвердили, что сообщение об аварии к ним поступило

— На место выехал наряд полиции. Добраться до места происшествия он пока не может из-за пробки, — добавили в ведомстве.

Подробности аварий выясняются.

Несколько дней назад на Северном образовалась многокилометровая пробка из-за спешащих на кладбище ростовчан.