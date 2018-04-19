В Магнитогорске «Lada Largus» насмерть сбила женщину

В Магнитогорске 19 апреля около полуночи мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем « Lada Largus », рядом с домом № 218 по проспекту Карла Маркса совершил наезд на пешехода — женщину на вид 35-40 лет, по предварительной информации переходившую проезжую часть в не установленном для перехода месте.

«В результате наезда женщина, личность которой на данный момент не установлена, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению личности погибшей и всех деталей и обстоятельств произошедшего.