В Магнитогорске «Lada Largus» насмерть сбила женщину 

В Магнитогорске 19 апреля около полуночи мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Lada Largus», рядом с домом № 218 по проспекту Карла Маркса совершил наезд на пешехода — женщину на вид 35-40 лет, по предварительной информации переходившую проезжую часть в не установленном для перехода месте.
«В результате наезда женщина, личность которой на данный момент не установлена, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению личности погибшей и всех деталей и обстоятельств произошедшего.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые располагают информацией о личности погибшей, а также могли стать свидетелями и очевидцами данного происшествия с просьбой незамедлительно сообщить имеющиеся сведения по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску: 8 (3519) 20-90-14.