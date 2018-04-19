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Четверо пьяных жителей Самарской области угнали такси, угрожая саблей, и устроили дебош
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Четверо пьяных жителей Самарской области угнали такси, угрожая саблей, и устроили дебош 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Веселое ночное приключение закончилось для четверых жителей Пестравского района в отделении полиции. Компания молодых и не очень людей (22-летняя беременная девушка, ее 28-летний парень, их 22-летний друг и 47-летняя подруга) крепко выпив, поехали кататься. Чтобы добраться из Пестравки в соседнюю Падовку, друзья вызвали такси. В пути беременная девушка захотела «порулить». Водитель за руль будущую мать не пустил. Тогда исполнять желание возлюбленной бросился ее сожитель и приставил к горлу таксиста саблю. Мужчина был вынужден покинуть автомобиль, после чего сразу позвонил в полицию и заявил об угоне. Квартет буйных тоже далеко не уехал. Машину правоохранители обнаружили в кювете и уже без пассажиров. Их застали за другим увлекательным занятием — битьем стекол в жилом доме. Целью, видимо, было проникнуть внутрь, однако удалось лишь напугать жившую там женщину с маленьким ребенком. Сдаваться без боя компания не собиралась, один из мужчин снова пустил в ход саблю и размахивал ей перед полицейскими. В итоге все четверо были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. В отношении беременной девушки и ее молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина арестован, его сожительница отпущена под подписку о невыезде. Двое других участников инцидента отделались штрафами.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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