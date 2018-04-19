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В Жигулевске из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять автомобилей
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В Жигулевске из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять автомобилей 

АиФ-Самара 27 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 19 апреля, в 08:30, в Жигулевске, на 971 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.
По предварительным данным, собранным сотрудниками ГИБДД следует, что у грузовика «КамАЗ» отказала тормозная система, водитель, житель Воронежской области, не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение с четырьмя автомобилями. Все автомобили двигались в попутном направлении со стороны Сызрани в сторону Тольятти. В результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
В настоящее время полицейские продолжают работать на месте происшествия, движение транспортных средств на данном участке полностью восстановлено.
По предварительной информации сотрудников полиции, в момент аварии водители машин находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
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