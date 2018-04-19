Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?

Часть производителей грузовиков покупателям легковых машин малоизвестны, но встречаются среди них и знакомые имена. Угадаете компании, на продукции которых можно отправиться и в городской офис, и в песочный карьер?