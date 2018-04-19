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Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Motor.ru
1 час назад
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Motor.ru
Часть производителей грузовиков покупателям легковых машин малоизвестны, но встречаются среди них и знакомые имена. Угадаете компании, на продукции которых можно отправиться и в городской офис, и в песочный карьер?
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