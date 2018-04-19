В Сочи «шатающаяся» грузовая «Газель» врезалась в дорожное ограждение

Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. Сегодня в первой половине дня на объездной дороге около Мацестинского тоннеля грузовая «Газель» врезалась в дорожное ограждение. Видео-запись с места ЧП была опубликована в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, перед аварией «Газель» кидало из стороны в сторону, свидетели ДТП предположили, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные прохожие помогли двум мужчинам выбраться из разбившегося автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства случившегося выясняются.