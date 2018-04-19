В Ростовской области при столкновении пяти машин пострадали семь человек

В Ростовской области при столкновении автобуса, бетономешалки, бензовоза и двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

Как отмечается, ДТП произошло примерно в 9.30 мск на 1-м километре автодороги «Западный обход Ростова-на-Дону». В аварию попали пять транспортных средств: два легковых автомобиля, автобус ПАЗ, перевозивший 23 пассажира по маршруту «Ростов — Азов», бетономешалка и бензовоз.

"В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу, по предварительной информации, еще шесть пассажиров автобуса также получили травмы", — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и пять пострадали в ДТП в Кемеровской области.