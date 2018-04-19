Ещё
В Ростовской области при столкновении пяти машин пострадали семь человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростовской области при столкновении пяти машин пострадали семь человек 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Ростовской области при столкновении автобуса, бетономешалки, бензовоза и двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Как отмечается, ДТП произошло примерно в 9.30 мск на 1-м километре автодороги «Западный обход Ростова-на-Дону». В аварию попали пять транспортных средств: два легковых автомобиля, автобус ПАЗ, перевозивший 23 пассажира по маршруту «Ростов — Азов», бетономешалка и бензовоз.
"В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу, по предварительной информации, еще шесть пассажиров автобуса также получили травмы", — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и пять пострадали в ДТП в Кемеровской области.
Газета.Ru: последние новости
В центре Москвы произошло проседание грунта В Барнауле два человека погибли при ДТП В Кузбассе три человека погибли при ДТП с легковушкой и "Газелью"
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mazda за дизель1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение