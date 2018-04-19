В Воронежской области из-за роста смертельных ДТП начались массовые проверки маршруток 

В авариях с участием пассажирского транспорта с начала года погибли 10 человек. Полицейские начали массовые проверки пассажирских автобусов Воронежской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 18 апреля. В рамках профилактического мероприятия, которое продлится семь дней, сотрудники полиции будут следить за техническим состоянием автобусов и соблюдением водителями режима труда и отдыха. Одним из поводов для проверки стал рост смертельных аварий с участием пассажирского транспорта. Только за 3 месяца 2018 года в ДТП с автобусами погибли 10 человек, что на 43% больше, чем в 2017 году. Ещё 59 жителей региона получили травмы. По вине водителей автобусов произошло 16 из 34 аварий. Полиция напомнила маршрутчикам о необходимости соблюдения внимательности на дороге, соблюдении скоростного режима и установленных правил перевозки людей. Именно от водителя зависят жизнь и здоровье пассажиров, уточнили в МВД. Дарья Крымова