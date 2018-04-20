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Отбросил «Приору» в дорожную машину: появились фото с места крупного ДТП на М-5
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Отбросил «Приору» в дорожную машину: появились фото с места крупного ДТП на М-5 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сотрудники полиции опубликовали подробности аварии около поселка Винтай на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Грузовик «Вольво» протаранил «Ладу-Приору».
На трассе образовалась пробка
— 44-летний водитель фуры перестал соблюдать дистанцию и врезался в отечественную легковушку. От удара ВАЗ отбросило в сторону «Газели» дорожных рабочих. «Приора» столкнулась с прицепом машины аварийной службы, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка легковушки. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
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 Ещё 4 источника 
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