Отбросил «Приору» в дорожную машину: появились фото с места крупного ДТП на М-5 

Сотрудники полиции опубликовали подробности аварии около поселка Винтай на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Грузовик «Вольво» протаранил «Ладу-Приору».
На трассе образовалась пробка
— 44-летний водитель фуры перестал соблюдать дистанцию и врезался в отечественную легковушку. От удара ВАЗ отбросило в сторону «Газели» дорожных рабочих. «Приора» столкнулась с прицепом машины аварийной службы, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка легковушки. Медики назначили ей амбулаторное лечение.