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В Жигулевске КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил 4 легковых автомобиля
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В Жигулевске КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил 4 легковых автомобиля 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Машины следовали в направлении Тольятти. Массовое ДТП произошло сегодня утром, 19 апреля, на 971 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, у КамАЗа отказали тормоза, неуправляемый грузовик протаранил 4 легковушки. Машины следовали по направлению к Тольятти. По данным ГУ МВД России по Самарской области, никто из людей во время происшествия не пострадал. Движение в районе столкновения восстановлено. По факту случившегося проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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