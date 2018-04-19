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В Кабардино-Балкарии зафиксирован 20%-ный рост смертности в результате ДТП
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В Кабардино-Балкарии зафиксирован 20%-ный рост смертности в результате ДТП 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Смертность в результате аварий на дорогах Кабардино-Балкарии в 2017 году увеличилась более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.
«По итогам 2017 года отмечается увеличение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 21,3% по сравнению с предыдущим годом. Показатель на 100 тысяч населения составил 7,4 против 6,1 за предыдущий год (по России — 10,1)», — сообщил глава республиканского Минздрава Марат Хубиев на заседании правительственной комиссии КБР по обеспечению безопасности дорожного движения. Его слова приводит ТАСС.
По данным Хубиева, всего в стационарах республики от полученных травм в результате ДТП скончались 40 человек, при этом в первые 24 часа после аварий умерло 43,2% поступивших в лечебные учреждения.
Министр также отметил, что пять жителей Кабардино-Балкарии погибли в ДТП за пределами республики.
Всего в регионе работает 320 выездных бригад скорой медицинской помощи, из них 80 — в круглосуточном режиме. Пострадавшим оказывают помощь в Республиканской клинической больнице и в пяти травмоцентрах на базе центральных районных больниц, также работает Центр медицины катастроф. Средний показатель прибытия врачей на место аварии составляет меньше 20 минут.
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