В КБР за год младенческая смертность снизилась почти на треть

НАЛЬЧИК, 20 апреля. / ТАСС /. Уровень младенческой смертности снизился в Кабардино-Балкарии (КБР) на 28,4% за год, сообщил в пятницу министр здравоохранения региона Марат Хубиев.

"Младенческая смертность в 2017 году достигла наименьшей своей точки за последние годы и составила 4,8 на 100 тысяч населения. Снижение составило 28,4% по сравнению с 2016 годом. В этом не последнюю роль сыграло открытие нового Перинатального центра в республике", — сказал Хубиев, выступая на заседании коллегии ведомства.

По данным министерства, в прошлом году во время родов умерла одна женщина, годом ранее не допустили ни одного такого случая. Рождаемость в республике за прошлый год снизилась на 8,6%, тогда родились 11117 детей.