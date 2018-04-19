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В Самаре автомобилистка на Kia сбила на пешеходном переходе пожилую женщину
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В Самаре автомобилистка на Kia сбила на пешеходном переходе пожилую женщину 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 18 апреля, в 13:30, в Самаре, 35-летняя женщина, находившаяся за рулём автомашины Kia, двигаясь по улице Путейской со стороны улицы Свободы в направлении проспекта Металлургов, сбила 80-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавшая под машину пенсионерка получил травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшая направлена домой.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент наезда на пожилую женщину автомобилистка находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП с участием пешехода сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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