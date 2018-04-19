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Ставший мемом таганрогский коллектор начнут ремонтировать в конце апреля
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Ставший мемом таганрогский коллектор начнут ремонтировать в конце апреля 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Таганроге 29 апреля начнут менять участок коллектора на улице Сергея Шило от Ломоносова до Транспортной и на Транспортной от Чехова до 2-й Советской. Движение автомобилей и автобусов на этих участках будет закрыто. Ремонт будет длиться три месяца, все работы планируют закончить 29 июля.
На время работ изменится схема движения нескольких автобусов. Транспорт, курсирующий по маршруту № 60, будет объезжать закрытый участок по схеме: от улицы Сергея Шило по улице Пархоменко — улице Чехова — 27-му Переулку — улице Кузнечной — Большому проспекту.
Автобусы маршрутов № 2, 3, 5, 11, 14, 60, 117 будут объезжать по схеме: по улице Транспортной — улице Чехова — 27-му Переулку — Большому проспекту — улице Больничной — улице 4-й Западной — улице Транспортной.
— Троллейбусы № 1 и 3 до 29 июля курсировать не будут, — сообщает пресс-служба администрации Таганрога.
Пешеходам тоже советуют обходить участки, где будут проводиться аварийные работы.
Прорыв коллектора случился в Таганроге 12 марта. Из-за коммунальной аварии вода из канализации хлынула на городские улицы. На следующий день, 13 марта, коллектор обвалился на улице Сергея Шило. В администрации города сообщили, что система изношена, и на ее ремонт требуется около 180 миллионов рублей. Деньги пообещали выделить из бюджета Ростовской области.
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