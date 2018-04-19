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В Омск не пустили крупную партию помидоров
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В Омск не пустили крупную партию помидоров 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Накануне, 18 апреля, на границе с Казахстаном задержали грузовой автомобиль, который ехал в Омск. На территорию региона пытались завезти 1,6 тонн помидоров из Китая.
«При проверке сопроводительных документов установлено, что на партию томатов отсутствует фитосанитарный сертификат страны происхождения, что является нарушением Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что специалисты приняли решение вернуть груз в Казахстан.
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