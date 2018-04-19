Появилось видео с места столкновения бетономешалки и автобуса под Ростовом

Инцидент произошел на первом километре Западного обхода Ростова-на-Дону. Там столкнулись ПАЗ, в котором находилось 23 пассажира, бетономешалка, бензовоз и два легковых автомобиля. На место прибыли спасатели, несколько карет скорой помощи и сотрудники ГИБДД . В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как передает ТАСС, пятерых пострадавших с места происшествия забрала скорая помощь Батайска, один из них скончался по пути в больницу. Четверо находятся в состоянии средней тяжести в центральной городской больнице, и еще пятерых пострадавших доставили в медучреждение в Ростове.