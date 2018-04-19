Ещё
Появилось видео с места столкновения бетономешалки и автобуса под Ростовом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось видео с места столкновения бетономешалки и автобуса под Ростовом 

Авторамблер 40 минут назад
Фото: Авторамблер
Инцидент произошел на первом километре Западного обхода Ростова-на-Дону. Там столкнулись ПАЗ, в котором находилось 23 пассажира, бетономешалка, бензовоз и два легковых автомобиля. На место прибыли спасатели, несколько карет скорой помощи и сотрудники ГИБДД. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Как передает ТАСС, пятерых пострадавших с места происшествия забрала скорая помощь Батайска, один из них скончался по пути в больницу. Четверо находятся в состоянии средней тяжести в центральной городской больнице, и еще пятерых пострадавших доставили в медучреждение в Ростове.
Авторамблер: последние новости
Новый Арбат парализован из-за провала грунта "Танцующий" кортеж заблокировал федеральную трассу Дорожный конфликт закончился страшным ДТП
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Renault поднял цены на все кроссоверы
Светская львица лишилась двух элитных авто за день
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение