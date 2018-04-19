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Угонщик автомобиля задавил женщину в Приморском крае
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Угонщик автомобиля задавил женщину в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Нетрезвый мужчина угнал автомобиль, а позже сбил 55‐летнюю женщину в Приморском крае. У преступника, в отношении которого возбудили два уголовных дела, отсутствовало право на управление транспортным средством. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Житель Лесозаводска 5 апреля угнал автомобиль Isuzu Elf, задавил женщину на пешеходном переходе, а позже повредил фонарный столб. В отношении
28-летнего
мужчины возбудили два уголовных дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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