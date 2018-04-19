Угонщик автомобиля задавил женщину в Приморском крае

Нетрезвый мужчина угнал автомобиль, а позже сбил 55‐летнюю женщину в Приморском крае. У преступника, в отношении которого возбудили два уголовных дела, отсутствовало право на управление транспортным средством. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Житель Лесозаводска 5 апреля угнал автомобиль Isuzu Elf, задавил женщину на пешеходном переходе, а позже повредил фонарный столб. В отношении

28-летнего

мужчины возбудили два уголовных дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.