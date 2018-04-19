«Киа» улетела в кювет с водой: в ДТП под Костромой пострадали три человека 

Авария с тремя пострадавшими произошла вчера утром у поворота на Шувалово, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Водитель на автомобиле «Honda» выезжал с левой обочины и не уступил дорогу «KIA Rio», которая ехала попутно. Машины столкнулись, от удара «KIA Rio» улетела в кювет, полный воды. Ее 33-летний водитель, 55-летняя и 30-летняя женщины-пассажиры получили травмы. Проводится административное расследование.
Кроме того, еще одна авария с последствиями произошла на дороге Кострома-Сусанино-Буй. Виновником ДТП стал пьяный водитель на «ВАЗ 211540». Он поворачивал налево и не уступил дорогу иномарке «Suzuki», за рулем которой сидела 36-летняя москвичка. 38-летний пассажир «ВАЗ» получил травмы, с которыми его госпитализировали в буйскую больницу.
Всего вчера произошло 15 ДТП, пешеходы нарушили правила 33 раза, за руль нетрезвыми сели 7 водителей.