Опубликованы кадры с места ДТП бензовоза и четырех автомобилей в Ростове‐на‐Дону

Утром 19 апреля в районе западного моста в Ростове‐на‐Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщил сайт «Блокнот» со ссылкой на данные областного ГИБДД.

ЧП произошло около 09:30, столкнулись пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус ПАЗ, бензовоз и бетономешалка.

Автобус следовал по маршруту Ростов — Азов.

Сильные травмы получил водитель бензовоза — его доставили в больницу. Еще шесть человек — пассажиры автобуса — получили менее сильные повреждения.

На месте ДТП работают машины «скорой», пожарные и инспекторы ДПС . Службы обеспечивают отвод транспорта и регулируют движение. Однако в этой локации все равно образовалась большая пробка — ее длина составила пять километров, а машины двигаются со скоростью около трех километров в час.

Судя по кадрам, бензовоз на большой скорости влетел в бетономешалку, а она, в свою очередь, протаранила автобус. Все транспортные средства получили сильные повреждения и вряд ли подлежат восстановлению.

17 апреля в Волгоградской области в ДТП пострадали четыре взрослых и один ребенок. Водитель иномарки не рассчитал расстояние, влетел в отечественную легковушку, после чего ее отбросило на «встречку».