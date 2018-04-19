Дом взорвался после ДТП на глазах полиции

Техасский полицейский Трэвис Хизер, работающий в городе Форт-Уэрт, отправился на вызов. Ему сообщили, что водитель без прав на джипе врезался в дом. Впоследствии выяснилось, что автолюбитель повредил газопровод, из-за чего дом наполнился газом. Когда страж порядка подошёл к строению, оно взорвалось, отбросив его на несколько метров. Части дома повредили полицейскую машину. В результате инцидента пострадало три человека, которых отправили в больницу. Сам Хизер считает, что от смерти его спасло чудо.