Аналитики составили ТОП-10 популярных у москвичей марок авто за первый квартал года 

За первый квартал года было реализовано на 11 процентов больше новых автомобилей, чем за тот же период в 2017 году.
То, что предсказывали аналитики авторынка в 2017 году, приближается. В рейтинге популярных у москвичей иномарок в прошлом году, лидировал Ford, но эксперты прочили наступающему на пятки лидеру Hyundai Solaris близкую победу в рейтинге.
И вот, по итогам первого полугодия 2018 года, среди наиболее покупаемых москвичами марок — снова Hyundai. На максимально приближенной к лидерской позиции.
За первый квартал 2018 года в столице реализовано 48,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11 процентов больше прошлогоднего показателя, — сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».
А по количеству проданных марок авто был составлен рейтинг популярных у москвичей авто. Обратный отсчет ТОП-10 выглядит так:
10. LADA — продано 2211 автомобилей;
9. BMW — продано 2590 автомобилей;
8. Renault — продано 2715 автомобилей;
7. Nissan — продано 2860 автомобилей;
6. Mercedes-Benz — продано 3126 автомобилей;
5. Toyota продано 3127 автомобилей;
4. Skoda продано 3297 автомобилей;
3. Volkswagen продано 3617 автомобилей;
2. Hyundai продано — 5254 автомобилей;
1. KIA — продано — 7484 автомобилей.
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