Аналитики составили ТОП-10 популярных у москвичей марок авто за первый квартал года

За первый квартал года было реализовано на 11 процентов больше новых автомобилей, чем за тот же период в 2017 году.

То, что предсказывали аналитики авторынка в 2017 году, приближается. В рейтинге популярных у москвичей иномарок в прошлом году, лидировал Ford , но эксперты прочили наступающему на пятки лидеру Hyundai Solaris близкую победу в рейтинге.

И вот, по итогам первого полугодия 2018 года, среди наиболее покупаемых москвичами марок — снова Hyundai. На максимально приближенной к лидерской позиции.

За первый квартал 2018 года в столице реализовано 48,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11 процентов больше прошлогоднего показателя, — сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

А по количеству проданных марок авто был составлен рейтинг популярных у москвичей авто. Обратный отсчет ТОП-10 выглядит так:

2. Hyundai продано — 5254 автомобилей;

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