Hyundai в России продает больше всего кроссоверов и машин B-класса

Hyundai в России продает больше всего кроссоверов и машин B-класса Как стало известно из исследования «Автостат Инфо», за I квартал 2018 года российские дилеры Hyundai продали 35 717 автомобиль марки, что на 12,8% больше прошлогоднего результата продаж.

Аналитики отмечают, что на российском рынке больше всего автомобилей Hyundai продает в сегменте SUV, а также на рынке авто В-класса. Так, с января по март этого года корейский бренд реализовал 20 999 кроссоверов и внедорожников (годом ранее было продано 14 177 таких машин), а также 11 343 авто В-класса (в первом квартале 2017-го — 14 996 ед.). Для сравнение за отчетный период 2018 года Hyundai продал только 1617 ед. машин С-сегмента, 936 автомобилей класса D, а также 283 бизнес-седана.

В отчетный период больше всего своих автомобилей Hyundai продал в Москве — 5052 ед. (+2%). В то же время в Московской области покупатели приобрели 3389 машин марки Hyundai (+0,2%), а в Санкт-Петербурге — 2673 шт. (+14,5%). Среди региональных рынков с самыми высокими продажами автомобилей Hyundai за январь-март 2018 года стоит отметить Татарстан (1640 ед., +1,7%) и Краснодарский край (1519 авто, +6%).