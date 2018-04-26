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Hyundai в России продает больше всего кроссоверов и машин B-класса
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Hyundai в России продает больше всего кроссоверов и машин B-класса 

«Автостат Инфо» 26 апреля 2018
Фото: Quto.ru
Hyundai в России продает больше всего кроссоверов и машин B-класса Как стало известно из исследования «Автостат Инфо», за I квартал 2018 года российские дилеры Hyundai продали 35 717 автомобиль марки, что на 12,8% больше прошлогоднего результата продаж.
Аналитики отмечают, что на российском рынке больше всего автомобилей Hyundai продает в сегменте SUV, а также на рынке авто В-класса. Так, с января по март этого года корейский бренд реализовал 20 999 кроссоверов и внедорожников (годом ранее было продано 14 177 таких машин), а также 11 343 авто В-класса (в первом квартале 2017-го — 14 996 ед.). Для сравнение за отчетный период 2018 года Hyundai продал только 1617 ед. машин С-сегмента, 936 автомобилей класса D, а также 283 бизнес-седана.
В отчетный период больше всего своих автомобилей Hyundai продал в Москве — 5052 ед. (+2%). В то же время в Московской области покупатели приобрели 3389 машин марки Hyundai (+0,2%), а в Санкт-Петербурге — 2673 шт. (+14,5%). Среди региональных рынков с самыми высокими продажами автомобилей Hyundai за январь-март 2018 года стоит отметить Татарстан (1640 ед., +1,7%) и Краснодарский край (1519 авто, +6%).
Кроссовер Hyundai Creta возглавляет рейтинг самых востребованных в РФ автомобилей марки. За I квартал в стране было реализовано 15 227 таких авто (+44,3%). В тот же период автопроизводитель продал россиянам 11 343 ед. Hyundai Solaris (+48%), 3663 внедорожника Hyundai Tucson (+6,4%), а также 1990 шт. Hyundai Santa Fe (+5,2%) и 1596 авто модели Hyundai Elantra (+2,2%).
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