Марочная структура парка легковых автомобилей в Москве Аналитики «Автостат Инфо» исследовали парк легковых автомобилей в Москве и составили список марок, которые преобладают в структуре столичного автопарка.
Исследование показало, что по состоянию на начало 2018 года в парке легковых автомобилей в Москве преобладают автомобили марки LADA — 605 224 ед. авто. Заметно меньше здесь машин Nissan — 237 950 шт. А третье место по величине доли в объеме столичного автопарка занимает KIA — 227 126 ед. Далее следуют Toyota (218 954 шт.) и Volkswagen (207 657 авто).
ТОП-10 марок с наибольшей представленностью в автопарке Москве составили также Hyundai (207 364 ед. авто), Ford (195 070 шт.), Mercedes-Benz (157 892 авто), Mitsubishi (137 045 ед.) и BMW (135 498 шт.).
Самая распространенная модель в столичном автопарке — Ford Focus. По данным «Автостат Инфо», в Москве насчитывается 100 567 машин Ford Focus. На втором месте по представленности в автопарке столицы находится Hyundai Solaris — 84 559 ед., а на третьем — LADA 2106 (81 379 авто). В «пятерку» самых распространенных в Москве автомобилей вошли также LADA 2109 (72 519 шт.) и KIA Rio (69 391 ед.). А ТОП-10 составили такие модели как Skoda Octavia (69 029 авто), LADA 2101 (66 239 ед.), LADA 2107 (64 579 шт.), а также LADA 2105 (60 922 авто) и «ЗАЗ-968» (53 899 шт.).