Марочная структура парка легковых автомобилей в Москве

Марочная структура парка легковых автомобилей в Москве Аналитики «Автостат Инфо» исследовали парк легковых автомобилей в Москве и составили список марок, которые преобладают в структуре столичного автопарка.

Исследование показало, что по состоянию на начало 2018 года в парке легковых автомобилей в Москве преобладают автомобили марки LADA — 605 224 ед. авто. Заметно меньше здесь машин Nissan — 237 950 шт. А третье место по величине доли в объеме столичного автопарка занимает KIA — 227 126 ед. Далее следуют Toyota (218 954 шт.) и Volkswagen (207 657 авто).

ТОП-10 марок с наибольшей представленностью в автопарке Москве составили также Hyundai (207 364 ед. авто), Ford (195 070 шт.), Mercedes-Benz (157 892 авто), Mitsubishi (137 045 ед.) и BMW (135 498 шт.).