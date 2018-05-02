Ещё
Марочная структура парка легковых автомобилей в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марочная структура парка легковых автомобилей в Москве 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: Карельские вести
Марочная структура парка легковых автомобилей в Москве Аналитики «Автостат Инфо» исследовали парк легковых автомобилей в Москве и составили список марок, которые преобладают в структуре столичного автопарка.
Исследование показало, что по состоянию на начало 2018 года в парке легковых автомобилей в Москве преобладают автомобили марки LADA — 605 224 ед. авто. Заметно меньше здесь машин Nissan — 237 950 шт. А третье место по величине доли в объеме столичного автопарка занимает KIA — 227 126 ед. Далее следуют Toyota (218 954 шт.) и Volkswagen (207 657 авто).
ТОП-10 марок с наибольшей представленностью в автопарке Москве составили также Hyundai (207 364 ед. авто), Ford (195 070 шт.), Mercedes-Benz (157 892 авто), Mitsubishi (137 045 ед.) и BMW (135 498 шт.).
Самая распространенная модель в столичном автопарке — Ford Focus. По данным «Автостат Инфо», в Москве насчитывается 100 567 машин Ford Focus. На втором месте по представленности в автопарке столицы находится Hyundai Solaris — 84 559 ед., а на третьем — LADA 2106 (81 379 авто). В «пятерку» самых распространенных в Москве автомобилей вошли также LADA 2109 (72 519 шт.) и KIA Rio (69 391 ед.). А ТОП-10 составили такие модели как Skoda Octavia (69 029 авто), LADA 2101 (66 239 ед.), LADA 2107 (64 579 шт.), а также LADA 2105 (60 922 авто) и «ЗАЗ-968» (53 899 шт.).
«Автостат Инфо»: последние новости
Спрос на подержанные легковушки LADA сократился на 4,7% Оборот с продажи автомобилей Volkswagen составил 24 млрд рублей Среди региональных авторынков РФ лидирует Москва
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлен турбированный «Москвич-2140»6
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
«Мост глупости» калечит машины7
Озвучена дата презентации новых моделей Lada
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение