Названы самые популярные автомобили в Москве

Каждый четвертый автомобиль, проданный в Москве — корейский.

В Москве продано более 48 тысяч легковых автомобилей. Это на 11% больше, чем в прошлом году. По данным статистики, каждый четвертый московский автомобиль — корейского автопроизводства.

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 1-го квартала 11% больше, чем год назад. Каждая четвертая проданная машина в столице относится к корейской марке. Так, за три месяца москвичи приобрели 7484 автомобиля KIA и 5254 Hyundai . Также в тройку лидеров по предпочтениям московских покупателей вошел Volkswagen (3617 шт.)», — передает «Автостат».

Nissan, Renault и В конце списка расположились Skoda (3297 шт.) и Toyota (3127). В январе-марте 2018 года москвичи также приобретали автомобили марок Mercedes-Benz BMW . Отечественный автопроизводитель LADA занимает последнюю строчку списка топ-10 с 2211 единиц проданной продукции.