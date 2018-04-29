Ещё
Названы самые популярные автомобили в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные автомобили в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Каждый четвертый автомобиль, проданный в Москве — корейский.
В Москве продано более 48 тысяч легковых автомобилей. Это на 11% больше, чем в прошлом году. По данным статистики, каждый четвертый московский автомобиль — корейского автопроизводства.
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 1-го квартала 11% больше, чем год назад. Каждая четвертая проданная машина в столице относится к корейской марке. Так, за три месяца москвичи приобрели 7484 автомобиля KIA и 5254 Hyundai. Также в тройку лидеров по предпочтениям московских покупателей вошел Volkswagen (3617 шт.)», — передает «Автостат».
В конце списка расположились Skoda (3297 шт.) и Toyota (3127). В январе-марте 2018 года москвичи также приобретали автомобили марок Mercedes-Benz, Nissan, Renault и BMW. Отечественный автопроизводитель LADA занимает последнюю строчку списка топ-10 с 2211 единиц проданной продукции.
Ранее сообщалось об опубликовании автоэкспертами рейтинга наиболее популярных новых иномарок на российском авторынке. Первые три строчки заняты корейским автопромом. На первой строчке — Kia Rio.
ТК «Звезда»: последние новости
В Екатеринбурге состоится первая совместная репетиция военного парада Под Екатеринбургом автобус с пассажирами вылетел в кювет Груженый щебнем грузовик протаранил две легковушки: кадры ДТП на Рязанском проспекте в Москве
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Mitsubishi представила грузовую версию Shogun Sport
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение