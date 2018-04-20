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Выпуск легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в I квартале вырос на 7%
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Выпуск легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в I квартале вырос на 7% 

Прайм 45 минут назад
Фото: dp.ru
Автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге в январе-марте 2018 года выпустили 87,8 тысячи легковых автомобилей, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».
При этом в марте объем производства составил 28,9 тысячи машин, что на 9% ниже показателя за март 2017 года.
"В прошлом месяце российский спрос на петербургские автомобили снизился — росли продажи только у машин, выпускаемых на заводе Hyundai. Вторым фактором падения производства стало меньшее количество рабочих дней — в марте этого года их было сразу на два меньше, чем в первый месяц весны год назад", — пояснил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, слова которого приводятся в сообщении.
Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей по итогам первого квартала 2018 года составила 23,7% (год назад — 26,7%).
Кроме того, по итогам января-марта этого года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. По итогам первого квартала 70% от общего объема произведенных автомобилей пришлось на завод Hyundai.
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