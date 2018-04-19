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В Краснодаре 10-летний мальчик попал под колеса Honda Jazz
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В Краснодаре 10-летний мальчик попал под колеса Honda Jazz 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
18 апреля на ул. Бородинской краевого центра произошло ДТП, в котором пострадал школьник.
По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Jazz сбила 10-летнего мальчика. Школьник появился на проезжей части неожиданно, выйдя из-за автомобиля. Водитель не успела затормозить.
В больнице у ребенка диагностировали перелом носа, ссадины на лице и плече. Ему назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, сообщили в ОБД ДПС ГИБДД по Краснодару.
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