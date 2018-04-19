Полицейский чудом избежал гибели во время взрыва дома в Техасе

Офицер полиции в Техасе едва не погиб во время взрыва газа в частном доме, в который врезался внедорожник, сообщает Fox4. Инцидент произошел еще 7 апреля, но запись с камеры регистратора представители департамента полиции Херста распространили только в минувшую среду.

За рулем джипа находился 35-летний Алехандро Энрике-Кастро, нелегально прибывший в страну в далеком 2001 году. По его словам, в тот день у автомобиля отказали тормоза, так что рядовая поездка обернулась аварией — внедорожник проломил стену дома, повредив газопровод. На место оперативно прибыли два полицейских наряда, но как только офицер Тревис Хизер ступил на газон, прогремел мощный взрыв.

"Я запомнил мощную огненную волну, которая отбросила меня в сторону. Обломки дома и крыши полетели во все стороны", — рассказал получивший сотрясение мозга и небольшие ожоги Хизер. Его коллега, припарковавшийся поодаль, получил многочисленные порезы.

Он вместе с еще одним стражем порядка бросились на задний двор, где вытащили из-под завалов пожилую хозяйку дома, получившую сильные ожоги. Ее супруг и сын отделались не столь серьезными травмами.

Водителя внедорожника взяли под стражу, поскольку при себе у него не оказалось водительских прав. Судя по всему, после 2003 года, когда его поймали пьяным за рулем, Алехандро водил машину без документов. Сейчас его дело находится на рассмотрении в иммиграционной и таможенной полиции, поскольку все эти годы Энрике-Кастро находился в США нелегально.

Сам Хизер, который в минувшую среду, 18 апреля, уже вернулся на работу, назвал произошедшее чудом, припомнив, что в тот день что-то то все время сдерживало его спешку.