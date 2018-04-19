Жители Канады собрали $12 млн в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в аварию

ОТТАВА, 19 апреля. / ТАСС /. Канадцы завершили сбор средств в помощь семьям попавшей 6 апреля в аварию юниорской хоккейной команды «Гумбольт Бронкос» и в итоге отправят им более 15 млн канадских долларов ($12 млн). Об этом сообщили на сайте онлайн-пожертвований gofundme.com, на котором одна из жительниц города Гумбольт организовала сбор средств.

"Мы не ожидали такой реакции, — написала инициатор сбора средств Сильви Келлингтон. — Я благодарна, что [вы] собрались всем миром, чтобы показать, что [вам] не все равно". Как сообщил президент клуба «Гумбольт Бронкос» Кевин Гэринджер, все собранные на этой площадке средства будут перечислены в специально созданный мемориальный фонд, «откуда уже уйдут по назначению».

За неполные две недели свыше 141 тыс. человек внесли свои пожертвования на суммы от 5 канадских долларов ($3,9) до почти 50 тыс. канадских долларов ($39,6 тыс.). Изначально планировалось собрать 2 млн канадских долларов ($1,6 млн), потом сумма была увеличена до 4 млн канадских долларов ($3,2 млн).

Авария произошла 6 апреля в 30 километрах к северу от города Тисдейл (провинция Саскачеван), когда грузовик с полуприцепом протаранил автобус на перекрестке. Всего в нем в момент аварии находились 29 человек, 14 из которых погибли на месте и 15 были госпитализированы. Позже еще двое пострадавших скончались в больнице. Полиция по-прежнему не сообщает о причинах дорожно-транспортного происшествия.

Общенациональная акция памяти погибших в этой аварии прошла в Канаде 12 апреля. Жители страны, поддержав соответствующий призыв в социальных сетях, вышли на работу, пришли в школу и в высшие учебные заведения в свитерах своих любимых хоккейных команд. Таким образом, как посчитали организаторы флешмоба, каждый канадец смог почтить память погибших спортсменов, чья смерть стала шоком для всей нации. В частности, к акции присоединились и все члены парламента крупнейшей канадской провинции Онтарио, которые пришли на заседание в хоккейных свитерах.