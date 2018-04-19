Ехала я сегодня утром на работу…

Ехала я сегодня утром на работу, настроение, если честно, паршивое, к тому же я слегка опаздывала. На второй остановке в маршрутку зашел старичок с палочкой. Он достал из кармана мелочь и начал ее пересчитывать. Потом протянул ее водителю и сказал: «Вот, держи, я не вижу, хватает тут или нет, но мне на следующей уже выходить».

Как я поняла, дедушке все-таки не хватало на проезд. И предчувствуя, что водитель сейчас начнет ругаться, я полезла в сумку за своим кошельком, чтобы оплатить проезд старичку. Но тут произошло то, чего я никак не ожидала. Водитель маршрутки протянул руку с деньгами и сказал: «Да что ты, бать, возьми! Оставь себе, тем более что ехать тебе всего ничего — одну остановку». Дедушку такая реакция водителя, мягко говоря, удивила, да и остальных пассажиров тоже. Я чаще всего вижу недовольных и ворчливых маршрутчиков, а тут такая сердечность и доброта! Дедушка забрал свою мелочь и тихонько сказал: «Спасибо». Перед тем, как выйти на своей остановке, он снова поблагодарил водителя, на что тот ответил: «Не за что! Будь здоров, отец!».

Казалось бы, что тут такого — ничего особенного ведь не случилось. Но ведь водитель мог бы отреагировать совсем по-другому, как это зачастую и случается… А как приятно было старичку! Для него это далеко не мелочь.

Этот случай вселил в меня надежду, что еще не все потеряно, что в этом мире остались добрые люди, способные на настоящие, пусть и маленькие, поступки. Именно такие «солнечные лучики» добрых дел освещают нашу серую обыденность и за секунды поднимают настроение.

Спасибо водителю за прекрасное утро! Будьте добрее друг к другу!