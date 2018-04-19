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За резкое торможение троллейбуса на скорости 20 км/ч пассажирка взыскала 210 000 руб.
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За резкое торможение троллейбуса на скорости 20 км/ч пассажирка взыскала 210 000 руб. 

Legal.Report 44 минуты назад
В Калининградской области пассажирке троллейбуса, серьезно повредившей руку при торможении на скорости 20 км/ч, по страховке и судебному решению было выплачено более 200 000 руб.
В мае 2017 года из-за внезапно слетевшего токоприемника троллейбус оказался обесточен, и водителю пришлось на скорости 20 км/ч применять экстренное механическое торможение. В результате истица, которая ехала стоя, не удержалась за поручень и упала, получив травму руки. Здоровью пассажирки был причинен вред средней степени тяжести.
Московский районный суд Калининграда, куда обратилась с иском пассажирка, по результатам рассмотрения дела взыскал с МКП «Калининград-ГорТранс» в качестве компенсации морального вреда 50 000 руб. в пользу пострадавшей. В частности, суд руководствовался положениями ст. 1100 ГК РФ (компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности). При определении размера компенсации суд принял во внимание, что истица длительное время находилась на амбулаторном лечении и уже получила страховое возмещение в размере 160 000 руб. Вместе с тем, суд не усмотрел оснований для компенсации расходов на лечение, установив, что в соответствии со ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный источником повышенной опасности, возник вследствие непреодолимой силы.
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