Фото: двор на Сибиряков-Гвардейцев залило кипятком и окутало паром

Днём 19 апреля во дворе дома № 44/5 по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска прорвало трубу.

Горячей водой залило внутридворовые проезды.

«Это прям возле моего дома произошло, я заметил, когда возвращался домой с учёбы. Не могу сказать, когда началось, но, когда я шёл мимо, всё было в воде и пару», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Артём.

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит компания «СИБЭКО» , чтобы узнать о причинах аварии и предпринятых мерах для её устранения.

В начале февраля крупная коммунальная авария была на улице Есенина — тогда горячая вода из лопнувшей трубы также затопила двор дома.