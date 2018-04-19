Ещё
Фото: двор на Сибиряков-Гвардейцев залило кипятком и окутало паром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: двор на Сибиряков-Гвардейцев залило кипятком и окутало паром 

ngs.ru 28 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 19 апреля во дворе дома № 44/5 по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска прорвало трубу.
Горячей водой залило внутридворовые проезды.
«Это прям возле моего дома произошло, я заметил, когда возвращался домой с учёбы. Не могу сказать, когда началось, но, когда я шёл мимо, всё было в воде и пару», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Артём.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит компания «СИБЭКО», чтобы узнать о причинах аварии и предпринятых мерах для её устранения.
В начале февраля крупная коммунальная авария была на улице Есенина — тогда горячая вода из лопнувшей трубы также затопила двор дома.
ngs.ru: последние новости
На проспекте Дзержинского погасли светофоры Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус «Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mazda за дизель1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение