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Автобус столкнулся с бетономешалкой, есть пострадавшие
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Автобус столкнулся с бетономешалкой, есть пострадавшие 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Instagram
В четверг, 19 апреля, в Ростовской области столкнулись бетономешалка, бензовоз и два легковых автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.
Авария произошла на первом километре автодороги «Западный обход Ростова-на-Дону». По данным ТАСС, в результате ДТП погиб один человек, еще девять пострадали.
Агентство уточняет, что в аварию также попал рейсовый автобус с 23 пассажирами, который ехал по маршруту Ростов — Азов.
Шестеро пассажиров получили травмы.
РИА Новости в региональном управлении МВД сообщили о семи пострадавших. По словам собеседника агентства, водитель бензовоза госпитализирован.
По данным издания «Большой Ростов», в аварии пострадали 12 человек, они попали в больницы Батайска и Ростова. Один человек умер в скорой помощи, один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии.
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