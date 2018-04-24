В Сочи столкнулись два пассажирских автобуса

На Батумском шоссе в Сочи произошло столкновение маршрутного микроавтобуса Hyundai Country с автобусом МАЗ. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В настоящее время уточняются сведения о пострадавших и об обстоятельствах аварии.

Как сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах , пострадали два человека, они были госпитализированы.

22 апреля в Торжке перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали паломники. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё девять пострадали.