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В Сочи столкнулись два пассажирских автобуса
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В Сочи столкнулись два пассажирских автобуса 

RT на русском 1 час назад
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На Батумском шоссе в Сочи произошло столкновение маршрутного микроавтобуса Hyundai Country с автобусом МАЗ. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
В настоящее время уточняются сведения о пострадавших и об обстоятельствах аварии.
Как сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадали два человека, они были госпитализированы.
22 апреля в Торжке перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали паломники. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё девять пострадали.
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