В Костроме осудили водителя фуры, по вине которого погибли мужчина и дочь

По решению суда водитель фуры, по вине которого в ДТП погибли мужчина и его дочь, проведет два года в колонии-поселении.

Страшная авария произошла в ноябре прошлого года, в районе поселка Фанерник. Мужчина ехал на неисправном грузовом автомобиле и первысил скорость. В результате его занесло. Машина начала складываться: между кабиной и прицепом зажало легковушку Daewoo Nexia

На месте ДТП погибла девочка-пассажир, а её отец скончался в больнице. Мать ребенка также была в тяжелом состоянии, но врачам удалось её спасти.

На заседании суда водитель полностью признал свою вину. Он частично возместил ущерб — 150 тысяч рублей.