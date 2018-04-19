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В Костроме осудили водителя фуры, по вине которого погибли мужчина и дочь
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В Костроме осудили водителя фуры, по вине которого погибли мужчина и дочь 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
По решению суда водитель фуры, по вине которого в ДТП погибли мужчина и его дочь, проведет два года в колонии-поселении.
Страшная авария произошла в ноябре прошлого года, в районе поселка Фанерник. Мужчина ехал на неисправном грузовом автомобиле и первысил скорость. В результате его занесло. Машина начала складываться: между кабиной и прицепом зажало легковушку Daewoo Nexia.
На месте ДТП погибла девочка-пассажир, а её отец скончался в больнице. Мать ребенка также была в тяжелом состоянии, но врачам удалось её спасти.
На заседании суда водитель полностью признал свою вину. Он частично возместил ущерб — 150 тысяч рублей.
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