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В Костроме водителю фуры, по вине которого погибли отец и дочь, дали 2 года
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В Костроме водителю фуры, по вине которого погибли отец и дочь, дали 2 года 

k1news.ru 22 минуты назад
Фото: k1news.ru
2 года в колонии-поселении получил водитель фуры, который стал виновником смертельной аварии в поселке Фанерник, сообщает Свердловский районный суд.
Авария произошла 22 ноября прошлого года. Мужчина ехал на неисправной фуре и превысил скорость. Машину занесло, и она начала «складываться». Между кабиной и прицепом зажало легковушку "Daewoo Nexia". На месте ДТП умерла девочка-пассажир, а ее отец умер в больнице через несколько часов. Маму в тяжелом состоянии доставили в больницу, она выжила.
В суде водитель фуры свою вину признал. Выжившая женщина на заседании присутствовать не смогла. Ранее виновник ДТП частично возместил ей ущерб в размере 150 тысяч рублей.
Суд рассмотрел дело и приговорил водителя к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его прав на 3 года.
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