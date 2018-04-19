В Костроме водителю фуры, по вине которого погибли отец и дочь, дали 2 года

2 года в колонии-поселении получил водитель фуры, который стал виновником смертельной аварии в поселке Фанерник, сообщает Свердловский районный суд.

Авария произошла 22 ноября прошлого года. Мужчина ехал на неисправной фуре и превысил скорость. Машину занесло, и она начала «складываться». Между кабиной и прицепом зажало легковушку " Daewoo Nexia ". На месте ДТП умерла девочка-пассажир, а ее отец умер в больнице через несколько часов. Маму в тяжелом состоянии доставили в больницу, она выжила.

В суде водитель фуры свою вину признал. Выжившая женщина на заседании присутствовать не смогла. Ранее виновник ДТП частично возместил ей ущерб в размере 150 тысяч рублей.

Суд рассмотрел дело и приговорил водителя к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его прав на 3 года.