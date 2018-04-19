В Оренбургском районе сбили велосипедиста из Башкирии

Полиция в Оренбургской области проверяет обстоятельства наезда на 39-летнего жителя Башкирии. Мужчина ехал на велосипеде и был сбит отечественным автомобилем.

Инцидент произошел утром, 19 апреля, в селе Паника, возле дома № 4 по улице Центральная. 67-летний мужчина ехал по улице на «жигулях» и задел проезжавшего рядом велосипедиста. Мужчина двигался по правой обочине в попутном направлении.

— Велосипедист упал, получив контузию головного мозга и сильную черепно-мозговую травму, был госпитализирован. Решение о виновности водителя примут после окончания проверки, — сообщили в МВД по Оренбургской области.