В Северодвинске «Шевроле-Ланос» и «Дэу-Матиз» не поделили дорогу

Авария произошла около 07:30 в четверг. На проспекте Беломорский напротив дома 55 водитель на « Шевроле », ехавший по улице Комсомольской со стороны улицы Железнодорожной, на перекрестке решил повернуть направо и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Дэу-Матиз». Трамы получила девятилетняя пассажирка «Дэу». Второе ДТП произошло в 17:30 в г. Северодвинске на проспекте Труда. Нетрезвый водитель «Мицубиси-Аутлендер» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди «Шкоды-Октавии». — От удара « Шкода » выехала вперед и врезалась в «Мазду». В тройном ДТП пострадала девушка 2002 года рождения, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, — уточнили в областной Госавтоинспекции