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Нижегородским нарушителям ПДД создали комфортные условия
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Нижегородским нарушителям ПДД создали комфортные условия 

Newsroom24 13 минут назад
Фото: Newsroom24
Новый кабинет медицинского освидетельствования заработал в доме №2 по ул. Ивана Романова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.
20 апреля с его работой познакомят журналистов. О работе кабинета расскажут главный врач областного наркологического диспансера Валерий Тарасов и начальник региональной Госавтоинспекции Павел Ржевский.
В подобные кабинеты попадают, как правило, водители, подозреваемые в управлении транспортом в состоянии опьянения. Отмечается, что в новом кабинете созданы комфортные условия.
Согласно информации, в административной ответственности в минувшем году привлечено 14,5 тысяч водителей, к уголовной — 1332. На совести водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, каждое 7-8 ДТП (13,3%).
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