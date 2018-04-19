Нижегородским нарушителям ПДД создали комфортные условия

Новый кабинет медицинского освидетельствования заработал в доме №2 по ул. Ивана Романова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

20 апреля с его работой познакомят журналистов. О работе кабинета расскажут главный врач областного наркологического диспансера Валерий Тарасов и начальник региональной Госавтоинспекции Павел Ржевский.

В подобные кабинеты попадают, как правило, водители, подозреваемые в управлении транспортом в состоянии опьянения. Отмечается, что в новом кабинете созданы комфортные условия.

Согласно информации, в административной ответственности в минувшем году привлечено 14,5 тысяч водителей, к уголовной — 1332. На совести водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, каждое 7-8 ДТП (13,3%).