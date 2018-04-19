Автомобили ГИБДД будут сопровождать транспорт команд-участниц ЧМ-2018

Кабмин также распорядился организовать сопровождение транспорта с судьями и официальными лицами

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что автомобили ГИБДД должны будут также сопровождать автомобили с судьями и прибывшими на чемпионат официальными лицами.

Напомним, матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.