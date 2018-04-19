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Автомобили ГИБДД будут сопровождать транспорт команд-участниц ЧМ-2018
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Автомобили ГИБДД будут сопровождать транспорт команд-участниц ЧМ-2018 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Кабмин также распорядился организовать сопровождение транспорта с судьями и официальными лицами
Правительство России поручило МВД России организовать сопровождение автомобилей сборных команд, участвующих в чемпионате мира по футболу 2018 года.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что автомобили ГИБДД должны будут также сопровождать автомобили с судьями и прибывшими на чемпионат официальными лицами.
Напомним, матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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