Автомобили ГИБДД будут сопровождать транспорт команд-участниц ЧМ-2018 

Кабмин также распорядился организовать сопровождение транспорта с судьями и официальными лицами
Правительство России поручило МВД России организовать сопровождение автомобилей сборных команд, участвующих в чемпионате мира по футболу 2018 года.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что автомобили ГИБДД должны будут также сопровождать автомобили с судьями и прибывшими на чемпионат официальными лицами.
Напомним, матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.