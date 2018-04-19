В Новокуйбышевске автомобилистка на Mitsubishi врезалась в Daewoo 

В среду, 18 апреля, в 12:30, в Новокуйбышевске, 39-летняя женщина, управлявшая автомашиной Mitsubishi, следуя по улице Чернышевского со стороны улицы Островского в направлении улицы Дзержинского на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Daewoo, за рулём которого находился 45-летнего мужчины, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате ДТП получила травмы и после оказания медицинской помощи направлена домой 66-летняя пассажирка одной из машин.
По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения машин водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.