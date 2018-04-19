В Новокуйбышевске автомобилистка на Mitsubishi врезалась в Daewoo

В результате ДТП получила травмы и после оказания медицинской помощи направлена домой 66-летняя пассажирка одной из машин.

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