В Петербурге с 20 апреля запустят «дачные» автобусы

В Санкт-Петербурге с 20 апреля запустят «дачные» автобусы, которые будут следовать по пригородным маршрутам, сообщает Inforeactor.

Автобус по маршруту №555 будет следовать от метро «Проспект Просвещения» до 45-го километра дороги Северная столица — Парголово.

Маршрутом №467 горожане смогут добраться от улицы Дыбенко до 53-го километра шоссе «Кола». Автобус №488 будет курсировать между садоводством «Кировец» и железнодорожной платформой «Сергиево».

Помимо этого, на указанных маршрутах увеличат количество общественного транспорта.