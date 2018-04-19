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В Петербурге с 20 апреля запустят «дачные» автобусы
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В Петербурге с 20 апреля запустят «дачные» автобусы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Санкт-Петербурге с 20 апреля запустят «дачные» автобусы, которые будут следовать по пригородным маршрутам, сообщает Inforeactor.
Автобус по маршруту №555 будет следовать от метро «Проспект Просвещения» до 45-го километра дороги Северная столица — Парголово.
Маршрутом №467 горожане смогут добраться от улицы Дыбенко до 53-го километра шоссе «Кола». Автобус №488 будет курсировать между садоводством «Кировец» и железнодорожной платформой «Сергиево».
Помимо этого, на указанных маршрутах увеличат количество общественного транспорта.
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