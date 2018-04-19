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12 человек доставили в больницы после массового ДТП под Ростовом-на-Дону
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12 человек доставили в больницы после массового ДТП под Ростовом-на-Дону 

Вести.Ru 1 час назад
После аварии в Ростовской области в больницы доставили 12 человек.
Как сообщает РИА Новости, пятерых человек забрала скорая помощь Батайска, один из пострадавших скончался в машине скорой помощи от травм. Четверо находятся в состоянии средней тяжести.
Еще пятерых пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, состояние остальных — тяжелое. Одного человека доставили в травмпункт городской больницы №20 в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.
Серьезная авария произошла в четверг утром на 1-м километре автодороги «Западный обход Ростова-на-Дону». Столкнулись пять транспортных средств: два легковушек, пассажирский автобус «ПАЗ», бетономешалка и бензовоз. В салоне «пазика» находились 23 пассажира.
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