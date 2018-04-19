Лобненское шоссе планируют расширить до четырех полос

Таким образом, будет решена проблема с пробками при выезде из города.

Лобненское шоссе в Подмосковье расширят до четырех полос. Это поможет водителям быстрее добираться до аэропорта «Шереметьево» . Об этом сообщил глава городского округа Лобня Евгений Смышляев, передает «Радио 1».

— Традиционно в Лобне плотная застройка и с ростом численности населения стоит проблема выездов из города. Мы планируем расширить Лобненское шоссе, дорогу в сторону Шереметьево, — отметил он.

Также на 2018 год запланирован ремонт улицы Фрунзе. В течение ближайших двух месяцев ее расширят и отремонтируют.

Также в городе будут решать проблему долгостроев. С начала этого года уже сданы два объекта — на улице Спортивной,1/1 и на Свободном проезде, 7.

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