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В Кирове трое мужчин из «девятки» избили водителя иномарки
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В Кирове трое мужчин из «девятки» избили водителя иномарки 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Инцидент произошел в Кирове на ул. Калинина: трое молодых людей выскочили из отечественного авто и запинали водителя иномарки. На записи видно, что трое молодых людей подошли к иномарке, вытащили водителя на улицу, стали разговаривать с ним на повышенных тонах, а после повалили на землю и принялись пинать ногами. На помощь к пострадавшему бросился всего один человек. Судя по кадрам, у заступника был в руках газовый баллончик. После того, как за избиваемого водителя заступились, трое хулиганов отбежали от него, запрыгнули в «девятку» и уехали.
Инцидент произошел на ул. Калинина, 40 возле ЖК «Олимп». В УМВД по Кировской области рассказали, что все участники конфликта установлены, и сейчас проводится проверка.
Фото — скриншот видео «Первоисточник»
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