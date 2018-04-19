В Кирове трое мужчин из «девятки» избили водителя иномарки

Инцидент произошел в Кирове на ул. Калинина: трое молодых людей выскочили из отечественного авто и запинали водителя иномарки. На записи видно, что трое молодых людей подошли к иномарке, вытащили водителя на улицу, стали разговаривать с ним на повышенных тонах, а после повалили на землю и принялись пинать ногами. На помощь к пострадавшему бросился всего один человек. Судя по кадрам, у заступника был в руках газовый баллончик. После того, как за избиваемого водителя заступились, трое хулиганов отбежали от него, запрыгнули в «девятку» и уехали.

Инцидент произошел на ул. Калинина, 40 возле ЖК «Олимп». В УМВД по Кировской области рассказали, что все участники конфликта установлены, и сейчас проводится проверка.

Фото — скриншот видео «Первоисточник»