Припаркованные у подъезда машины заблокировали проход для врачей скорой с пациентом на руках

Врачам скорой помощи с пациентом на руках пришлось лавировать между машинами, припаркованными прямо у подъезда. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, установленные на жилом доме по адресу проспект Фрунзе, 51. На записи видно, что даже водитель вышел на помощь своим коллегам и родственникам пациента. У подъезда поставили аж четыре машины. Тут не то что с пациентом, самому протиснуться тяжело. А что уж говорить о мамах с колясками.

Точечная застройка и отсутствие нормального количества парковочных мест — настоящая головная боль для врачей скорой помощи.