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Автомойщик на чужом Mercedes насмерть сбил женщину под Екатеринбургом
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Автомойщик на чужом Mercedes насмерть сбил женщину под Екатеринбургом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудник автомойки в городе Березовский, что под Екатеринбургом, сбил двух женщин, одна из которых скончалась. У горе-водителя, как позже выяснили инспекторы, даже не было прав, но он все же рискнул сесть за руль оставленного клиентом автомобиля. Камера наблюдения запечатлела страшный момент.
Авария произошла около 9 часов утра 17 марта на улице Ленина, когда молодой человек решил выгнать на улицу помытый Mercedes-Benz. С управлением он не совладал: на кадрах видно, как машина сносит ворота бокса и сбивает двух женщин, мирно беседовавших у входа. Проехав около 20 метров, легковушка остановилась, но ее колесо придавило к земле администратора автомойки. Вторая женщина, сестра виновника аварии, самостоятельно поднялась на ноги и отбежала в сторону.
В больницу сотрудницу автомойки доставили с открытой раной живота, но спасти ей жизнь врачам не удалось. Вторая пострадавшая отделалась многочисленными ссадинами и синяками.
Сам автомойщик рассказал полицейским, что хотел освободить место для приезжающих машин, но хозяин Mercedes отлучился, а потому за руль он сел сам, хотя и не получал водительских прав.
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